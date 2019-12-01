Donald Trump revive el Departamento de Guerra de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Septiembre de 2025 a las 17:57:55

Washington, Estados Unidos, 5 de septiembre del 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, oficializó este viernes el cambio de nombre del Departamento de Defensa, que volverá a llamarse Departamento de Guerra, denominación histórica que la institución militar utilizó desde 1789 hasta 1947.

“Creo que es un nombre más apropiado, especialmente a la luz de la situación del mundo. Tenemos el Ejército más fuerte del mundo”, declaró Trump en la Casa Blanca tras firmar la orden ejecutiva.

El mandatario sostuvo que bajo ese nombre el país consiguió “algunas de sus más grandes victorias militares” y afirmó que su decisión busca “abrazar ese gran linaje”.

Durante el anuncio, Trump estuvo acompañado por el secretario de la cartera, Pete Hegseth, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Dan Caine.

Ambos respaldaron el cambio: Hegseth aseguró que no se trata solo de modificar un nombre, sino de “restaurar el espíritu guerrero” de las Fuerzas Armadas, mientras que Caine prometió que el renovado Departamento de Guerra combatirá “para ganar, no solo para no perder”.

Trump reconoció que aún se desconoce si el Congreso debe avalar la medida, aunque aseguró que “lo vamos a averiguar”. La propuesta de recuperar el nombre se planteó por primera vez en marzo pasado, sin que hasta ahora se haya precisado si implicará cambios estructurales en el Pentágono.

Cabe recordar que el término “Defensa” se adoptó en 1947, durante la Guerra Fría, como parte de un camino hacia un lenguaje más diplomático.