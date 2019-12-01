Kentucky, Estados Unidos, 17 de octubre de 2026.- El presidente Donald Trump volvió a arremeter contra los migrantes y las ciudades santuario durante un mitin en Kentucky, donde también insistió en que México ha pagado el muro fronterizo a través de los aranceles que ha impuesto su gobierno.

Durante el evento, en el que apoyó a candidatos republicanos para las elecciones del próximo 3 de noviembre, Trump calificó de criminales y personas con problemas mentales a quienes cruzaron la frontera durante el gobierno de Joe Biden. Además, advirtió que podrían regresar si los republicanos pierden el control del Congreso.

El mandatario también aseguró que se han construido más de 3 mil 200 kilómetros de muro fronterizo. Sin embargo, los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos señalaban que, a principios de 2020, se habían construido 727 kilómetros, cifra que incluía tanto nuevas barreras como trabajos para reparar y reforzar las que ya existían.

Trump aprovechó el mitin para defender su política migratoria y las deportaciones, además de asegurar que ningún migrante ha ingresado por la frontera durante su actual mandato. Sus declaraciones se producen a pocas semanas de las elecciones intermedias, en las que se definirá el control del Congreso estadounidense.