Donald Trump califica de “vergüenza” los ataques de Ucrania contra refinerías rusas

Donald Trump califica de “vergüenza” los ataques de Ucrania contra refinerías rusas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Octubre de 2026 a las 22:57:24
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Washington, Estados Unidos, 15 de octubre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como una “vergüenza” los recientes ataques de Ucrania contra refinerías de petróleo rusas y aseguró que estas acciones están provocando un aumento en los precios de la energía.

Durante una entrevista con la cadena Newsmax, Trump también criticó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, al considerar que tiene menos disposición para llegar a un acuerdo de paz que el mandatario ruso, Vladímir Putin.

El presidente estadounidense afirmó que espera que la guerra termine pronto, pero señaló que le resulta más difícil negociar con Zelenski que con Putin.

Además, especificó que el líder ucraniano dice estar dispuesto a alcanzar un acuerdo, aunque según Trump, sus acciones muestran lo contrario.

La guerra comenzó en febrero de 2022, cuando Rusia inició una invasión a gran escala de Ucrania. Desde entonces, ambos países continúan enfrentados, mientras se mantienen los esfuerzos para alcanzar un acuerdo que ponga fin al conflicto.

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