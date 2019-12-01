Donald Trump asegura que republicanos habrían ganado por amplia ventaja si hubiera aparecido en la boleta electoral

Washington, Estados Unidos, 4 de noviembre de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó a los resultados de las elecciones intermedias y aseguró que el Partido Republicano habría obtenido una victoria contundente si él hubiera participado como candidato en la jornada electoral.

A través de una publicación en su cuenta de Truth Social, el mandatario escribió: “Yo no estaba en la boleta y, si lo hubiera estado, habríamos ganado por una victoria aplastante”, mensaje que acompañó con una frase en la que agradeció la atención de sus seguidores.

Las declaraciones de Trump se produjeron después de que los demócratas consiguieran importantes victorias en distintas elecciones, entre ellas la de Texas, donde James Talarico derrotó al republicano Ken Paxton y logró que su partido regresara al Senado por ese estado después de 38 años.

Además, los demócratas consiguieron avances en otras elecciones al Senado y en la Cámara de Representantes, donde lograron importantes victorias frente a candidatos republicanos.

Las elecciones intermedias se realizan cada dos años en Estados Unidos y permiten renovar los 435 lugares de la Cámara de Representantes y una parte del Senado. Sus resultados determinan qué partido tendrá mayor representación en el Congreso y con ello, se puede influenciar en la aprobación de leyes y otras decisiones del gobierno.