Donald Trump analiza medidas adicionales para combatir grupos delictivos en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Noviembre de 2025 a las 19:10:52
Washington, Estados Unidos, a 20 de noviembre de 2025.- Durante una conferencia de prensa, la vocera presidencial de Estados Unidos, Karoline Leavitt, indicó que Donald Trump está analizando algunas medidas adicionales para combatir a las células criminales que operan en México.

Asimismo, celebró los avances que ha tenido la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en su lucha contra las drogas.

La funcionaria estadounidense aseguró que gracias a que México ha reforzado las operaciones en la frontera sur, han disminuido los flujos migratorios y el paso de sustancias ilícitas.

 “Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Ahora, el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga”.

Además, aseveró que Trump no descarta ninguna opción en su agenda de seguridad.

 

