Donald Trump acusa a demócratas de perseguir a funcionarios de su gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:41:28

Washington, Estados Unidos, 7 de noviembre de 2026.- El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de intentar extorsionar a integrantes de su gobierno, luego de que advirtieran que podrían iniciar procesos para destituir a algunos funcionarios de la administración republicana.

A través de una publicación en su red social, el mandatario señaló al fiscal general Todd Blanche y a otros funcionarios como parte de las personas que, según él, están siendo amenazadas sin que existan motivos para hacerlo.

Trump también afirmó que los demócratas han presionado a quienes aportaron dinero a las campañas republicanas y calificó estas acciones como un uso de la justicia con fines políticos.

Las declaraciones ocurren después de que los demócratas obtuvieran una importante victoria en las elecciones del pasado martes, con la que consiguieron la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Los nuevos legisladores asumirán sus cargos en enero.

Por su parte, la oposición busca investigar posibles actos de corrupción dentro del gobierno de Trump y analiza la posibilidad de iniciar procesos contra algunos de sus integrantes.

Ante el avance de los demócratas, el presidente estadounidense advirtió que utilizará su poder de veto para frenar las propuestas que busquen impulsar desde el Congreso.