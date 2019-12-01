Donald Trump acusa a demócratas de perseguir a funcionarios de su gobierno

Donald Trump acusa a demócratas de perseguir a funcionarios de su gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Noviembre de 2026 a las 20:41:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Washington, Estados Unidos, 7 de noviembre de 2026.- El presidente Donald Trump acusó a los demócratas de intentar extorsionar a integrantes de su gobierno, luego de que advirtieran que podrían iniciar procesos para destituir a algunos funcionarios de la administración republicana.

A través de una publicación en su red social, el mandatario señaló al fiscal general Todd Blanche y a otros funcionarios como parte de las personas que, según él, están siendo amenazadas sin que existan motivos para hacerlo.

Trump también afirmó que los demócratas han presionado a quienes aportaron dinero a las campañas republicanas y calificó estas acciones como un uso de la justicia con fines políticos.

Las declaraciones ocurren después de que los demócratas obtuvieran una importante victoria en las elecciones del pasado martes, con la que consiguieron la mayoría en las dos cámaras del Congreso. Los nuevos legisladores asumirán sus cargos en enero.

Por su parte, la oposición busca investigar posibles actos de corrupción dentro del gobierno de Trump y analiza la posibilidad de iniciar procesos contra algunos de sus integrantes.

Ante el avance de los demócratas, el presidente estadounidense advirtió que utilizará su poder de veto para frenar las propuestas que busquen impulsar desde el Congreso.

Más información de la categoria
Alerta en Querétaro por presencia de hombres armados en la colonia Carretas
Detienen a seis personas por presuntos delitos contra la salud en Indaparapeo, Michoacán
Despliegan operativo para localizar a adulto mayor desaparecido en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Ataque armado deja a una persona sin vida y un herido en Apatzingán, Michoacán
Más información de la categoria
Michoacán: Condenado por trata de mujeres en EEUU, en la primera fila del PT para dar su respaldo a Raúl Morón con rumbo a 2027; lo ligan a Jalisco y pandillas internacionales
Detectan gripe aviar en granja de Yucatán; sacrifican más de 225 mil gallinas
Tiroteo en zona turística de Polonia deja seis personas sin vida y 16 heridas
Cae en Colombia juez mexicano acusado por EEUU de recibir 2 millones de dólares para liberar a operador canadiense aliado de Sinaloa; en México, "nadie sabía nada"