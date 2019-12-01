Disfrazados de albañiles acribillan a José Elías Ramírez, excandidato a alcalde de El Tejar, Guatemala 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Noviembre de 2025 a las 21:35:17

Chimaltenango, Guatemala, a 10 de noviembre de 2025.— La tranquila mañana del 8 de noviembre se convirtió en una escena de guerra en pleno centro de Parramos, cuando un comando armado, disfrazado de albañiles y con una frialdad escalofriante, asesinó al ingeniero y empresario José Elías Ramírez Andrés, excandidato a la alcaldía de El Tejar, en un ataque que en cuestión de segundos dejó atónitos a vecinos, comerciantes y a todo el país.

Ramírez, de 52 años, viajaba acompañado de Ana Delfina Andrés Grande, de 38 años, cuando al menos cinco sicariosdescendieron de una camioneta robada y abrieron fuego con armas de alto poder. Los atacantes vestían chalecos y cascos de construcción, un disfraz que les permitió confundirse entre las obras cercanas antes de desatar una lluvia de plomo.

Las autoridades contabilizaron más de 27 casquillos, evidencia de la ferocidad con la que actuó el grupo armado.

Un personaje polémico y poderoso

Ingeniero civil y dueño de una empresa constructora con contratos millonarios en distintos municipios, José Elías Ramírez no era un desconocido en Chimaltenango. Su fallida candidatura a la alcaldía de El Tejar en 2023 lo dejó como una figura influyente y con mucha presencia económica en la región.

Tras el ataque, las autoridades descubrieron en su vehículo un arsenal completo: fusiles .223, pistolas Glock y Smith & Wesson, además de más de 140 municiones, todas aparentemente registradas. Este hallazgo ha encendido las alarmas sobre posibles amenazas que el exaspirante enfrentaba y de las que quizá ya estaba consciente.

Un operativo quirúrgico

El comando utilizó una camioneta Kia con reporte de robo. Llegó, ejecutó y huyó en segundos, sin dejar rastro. Las grabaciones de cámaras de seguridad, ya difundidas, muestran la precisión del ataque: los sicarios avanzan con pasos firmes, disparan sin titubear y regresan al vehículo como si se tratara de un entrenamiento militar.

Hipótesis y sombras

La violencia del ataque sugiere un mensaje directo. Aunque las autoridades no descartan ningún móvil, no es un secreto que la combinación de poder político, contratos millonarios y rivalidades locales ha sembrado tensiones en distintos municipios del departamento.

Pero hasta el momento, nadie se atribuye el ataque, y ningún sospechoso ha sido detenido.

El impacto

El doble asesinato ha sacudido a Chimaltenango. En Parramos, el miedo es palpable: comerciantes han cerrado sus negocios más temprano, y los vecinos aseguran que nunca habían visto un ataque tan calculado y brutal en pleno casco urbano.

Mientras tanto, la población exige respuestas, y el Ministerio Público enfrenta la presión de esclarecer uno de los crímenes más audaces del año.