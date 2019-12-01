Difunden video de agentes de ICE mientras someten a un hombre en Illinois; afectado tendría fractura de cráneo

Difunden video de agentes de ICE mientras someten a un hombre en Illinois; afectado tendría fractura de cráneo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 14:20:01
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Kane, Illinois, Estados Unidos, a 11 de julio 2026.- En redes sociales circula un video en el que se puede apreciar a varios agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), mientras someten de manera violenta a un hombre, a las afueras del Centro Judicial de Kane, en Illinois.

Según testigos de los hechos, la fuerza utilizada por los uniformados federales le habría provocado una fractura en el cráneo al sujeto detenido.

En las imágenes que se viralizaron en línea se puede observar cómo varios efectivos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), derriban e inmovilizan al hombre, mientras que algunos otros tratan de impedir que los transeúntes graben.

A través de diversas plataformas digitales, los testigos aseguraron que la fuerza excesiva de los agentes le provocó una lesión en la cabeza a la víctima, quien, según versiones extraoficiales, se encuentra hospitalizado y en estado delicado.

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