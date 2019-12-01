Díaz-Canel rechaza orden de arresto contra Raúl Castro en Florida

La Habana, Cuba, a 19 de octubre de 2026.- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó la nueva orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente Raúl Castro, al considerar que la medida responde a intereses políticos y forma parte de las acciones de presión de Estados Unidos contra la isla.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario calificó el procedimiento como un “patético circo miamense” y cuestionó su validez jurídica. También sostuvo que la acusación busca fortalecer la postura de sectores contrarios al gobierno cubano y justificar las medidas restrictivas impuestas por Washington.

La orden fue obtenida por la Fiscalía de Florida y está relacionada con el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate, ocurrido en febrero de 1996, hecho en el que murieron cuatro personas. Raúl Castro enfrenta señalamientos por presunta conspiración para cometer asesinato en primer grado, debido a su posible participación en los acontecimientos.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, también condenó la decisión y la describió como una maniobra de sectores anticubanos del sur de Florida. El funcionario acusó a estos grupos de utilizar el caso para impulsar sus objetivos políticos.

La nueva acción judicial se suma a la acusación federal presentada en mayo de 2026 contra el exmandatario cubano por su presunta responsabilidad en los hechos. El caso se desarrolla en medio de un nuevo periodo de tensiones entre Washington y La Habana, marcado por el endurecimiento de las medidas estadounidenses contra el gobierno de la isla.