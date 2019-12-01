Díaz-Canel honra la memoria de Cuauhtémoc Cárdenas y destaca su amistad con Cuba

La Habana, Cuba, a 2 de noviembre de 2026.- El fallecimiento de Cuauhtémoc Cárdenas también generó muestras de reconocimiento desde Cuba, donde el presidente Miguel Díaz-Canel acudió a la Embajada de México en La Habana para expresar sus condolencias y rendir homenaje al político mexicano, quien murió el pasado 28 de octubre a los 92 años.

Durante su visita, el mandatario cubano firmó el libro de condolencias y reconoció la trayectoria de Cárdenas Solórzano, a quien describió como un incansable defensor del progreso con justicia social y uno de los principales amigos de la isla.

A través de un mensaje difundido por la Presidencia de Cuba, Díaz-Canel manifestó su solidaridad con la familia del ingeniero, así como con el Gobierno y el pueblo de México. También resaltó sus aportaciones al fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones y su defensa de la soberanía y las causas sociales.

El presidente cubano destacó que el legado de Cárdenas contribuyó a estrechar los lazos de amistad entre mexicanos y cubanos de distintas generaciones, además de reconocer su dignidad, entereza y calidad moral.

En el acto estuvieron presentes el embajador de México en Cuba, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, quien agradeció el gesto del mandatario, así como Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba, y Gerardo Peñalver Portal, viceministro primero de Relaciones Exteriores.