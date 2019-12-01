Día Internacional de la Luna recuerda el histórico paso de la humanidad sobre el satélite

Nueva York, Estados Unidos, 20 de julio de 2026.- Cada 20 de julio se conmemora el Día Internacional de la Luna, una fecha que fue declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), con el objetivo de reconocer la importancia de la exploración y el conocimiento del satélite natural de la Tierra.

El Día Internacional de la Luna se celebra oficialmente desde 2022 y recuerda uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, que es la misión Apollo 11, ocurrido el 20 de julio de 1969.

En dicha misión, los astronautas Neil Armstron, Edwin “Buzz”, Aldrin y Michael Collins viajaron hacia la luna. Armstrong se convirtió en el primer ser humano en caminar sobre la superficie lunar, seguido por Aldrin, mientras que Collins permaneció a bordo del módulo de mando en órbita alrededor del satélite.

Al dar su primer paso sobre la Luna, Armstrong pronunció una de las frases más famosas de la historia de la exploración espacial: "Es un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad".

La ONU destaca que esta conmemoración busca promover la cooperación internacional en la exploración y el uso pacífico del espacio ultraterrestre, además de impulsar la educación científica, la investigación y el interés de las nuevas generaciones por la astronomía y las ciencias espaciales.

Asimismo, el Día Internacional de la Luna destaca por los grandes avances tecnológicos que hicieron posible la llegada del ser humano al satélite y sobre las futuras misiones que distintas agencias espaciales desarrollan con el propósito de ampliar el conocimiento del universo e impulsar una presencia humana en la Luna.