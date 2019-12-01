Detienen en su domicilio a expresidente de Paraguay tras ser destituido

Detienen en su domicilio a expresidente de Paraguay tras ser destituido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Noviembre de 2026 a las 18:26:01
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Asunción, Paraguay, 6 de noviembre de 2026.- El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue detenido este viernes en su domicilio, horas después de que el Senado aprobara su destitución en medio de la crisis por el cierre de Ueno Bank.

La Policía Nacional confirmó que Peña ya se encontraba bajo arresto domiciliario, luego de que la Fiscalía emitiera una orden en su contra por el presunto delito de lesión de confianza.

La destitución fue aprobada con 44 votos a favor y una ausencia. La decisión llegó tres días después de que las autoridades intervinieran Ueno Bank, una de las principales instituciones financieras del país, lo que dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a su dinero.

Tras asumir la Presidencia, Pedro Alliana, quien anteriormente ocupaba el cargo de vicepresidente, aseguró que las personas afectadas recibirán una compensación por las pérdidas ocasionadas.

“Los compatriotas que hoy atraviesan un momento difícil a consecuencia del descalabro financiero serán compensados plenamente. No los vamos a dejar solos”, expresó durante la ceremonia en la que recibió la banda presidencial.

Por su parte, la Fiscalía también ordenó el arresto domiciliario de Carlos Carvallo Spalding, quien dejó la dirección del Banco Central de Paraguay el pasado martes.

Ambos deberán permanecer bajo custodia hasta que sean presentados ante el Ministerio Público en Asunción.

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