Detienen a líder de una red de tráfico de migrantes provenientes de Guatemala a EU

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 13 de marzo de 2026.- Autoridades mexicanas capturaron a un presunto líder de una red dedicada al tráfico de personas migrantes en un operativo realizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, acción que contó con la colaboración de agencias de seguridad de Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por la Fiscalía General de la República, el detenido fue identificado como Gonzalo “N”, alias “El Bori”, señalado como el responsable de encabezar una organización criminal que trasladaba a migrantes provenientes de Guatemala con el objetivo de ingresarlos ilegalmente a territorio estadounidense, principalmente hacia la ciudad de El Paso.

Durante el operativo también fueron arrestadas otras cuatro personas en distintos domicilios de Ciudad Juárez, sitios que presuntamente funcionaban como centros de operación del grupo. Las investigaciones apuntan a que los implicados estarían relacionados con el delito de delincuencia organizada con fines de tráfico de personas.

Según detalló el vocero de la fiscalía, Ulises Lara, la organización habría operado desde al menos 2024 mediante el uso de “casas de seguridad”, donde resguardaban temporalmente a migrantes guatemaltecos mientras coordinaban su traslado clandestino a Estados Unidos.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia, con apoyo de la U.S. Customs and Border Protection. Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control, quien determinará su situación jurídica.

El operativo se da en medio de la cooperación entre México y Estados Unidos en materia de migración, seguridad y combate al crimen organizado, mientras el gobierno mexicano ha reiterado que busca mantener la coordinación bilateral sin dejar de priorizar la protección de los derechos de las personas migrantes.