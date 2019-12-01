Detienen a influencer francés por manifestarse en contra de las corridas de toros 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 14:53:41

Montpellier, Francia, a 20 de septiembre de 2025.- Un influencer francés fue detenido, después de que interrumpiera una corrida de toros en una plaza ubicada al sur de Francia, debido a que estaba protestando en contra de dicha práctica.

El hombre, fue identificado como el influencer Jeremstar, cuyo nombre veridico es Jérémy Gisclon, conocido en la red social Instagram, donde tiene 2.5 millones de seguidores.

De acuerdo a información de la policía, el implicado se brincó las barreras y se metió al ruedo en la ciudad de Nimes el viernes portando una pancarta, en la que expresaba su desacuerdo contra las corridas de toros.

Ante esto, Jeremstar fue perseguido por elementos de seguridad, posteriormente lo tiraron al suelo y lo arrastraron por la arena hasta la salida.

"Odio las corridas de toros. No es arte, es tortura animal. Hay que abolir esta despreciable tradición. No entiendo cómo este espectáculo vergonzoso aún es posible en 2025", indicó el influencer en un mensaje en Instagram.

Los videos de la manifestación rápidamente comenzaron a circular en rede sociales, la cual fue organizada en conjunto con Peta Francia, un grupo que defiende los derechos de los animales, quienes señalaron que ya tenían planeándolo dese hace varios meses.

"Castigar a aquellos que se oponen a la violencia mientras se permite, o incluso se celebra, la tortura de otros animales es una vergonzosa violación de la justicia", aseguró el grupo a través de un comunicado.

