Detienen a alcalde de Guayaquil, Ecuador, por su presunta participación en delincuencia organizada
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Febrero de 2026 a las 22:39:18
Guayaquil, Ecuador, a 10 de febrero de 2026.- El alcalde de Guayaquil (la segunda ciudad más poblada de Ecuador), Aquiles Álvarez, fue detenido la madrugada de este martes en el marco de una investigación por presunta delincuencia organizada, lavado de activos y defraudación tributaria. La Fiscalía informó que se abrió un proceso formal en su contra; sin embargo, su defensa sostiene que se trata de la continuidad de un caso que ya se tramita en los tribunales desde hace dos años.

A través de su cuenta oficial en X, la Fiscalía precisó que once personas fueron arrestadas con fines de formulación de cargos, entre ellas Antonio y Xavier Álvarez, hermanos del alcalde. Antonio Álvarez preside el club Barcelona Sporting Club, uno de los equipos más populares del país, que recientemente disputó un encuentro frente al Inter de Miami, donde milita Lionel Messi.

Álvarez, quien asumió el cargo en febrero de 2023 bajo el movimiento Revolución Ciudadana —fundado por el exmandatario Rafael Correa—, ya era investigado por un presunto caso de tráfico de combustibles. La audiencia de juicio estaba prevista para el 31 de enero de 2026, aunque fue aplazada.

Días antes de esa fecha, el alcalde difundió un video en el que afirmó que el proceso judicial en su contra “es parte de la agenda de un gobierno que ha fracasado en temas como el combate a la criminalidad y a las mafias”.

Ramiro García, abogado defensor de Álvarez, señaló que la aprehensión ocurrió en el domicilio del funcionario y aseguró que el caso tiene motivaciones políticas. Según explicó, desde hace más de un año existirían intentos de fabricar pruebas y testimonios para perjudicar a la familia Álvarez, propietaria de una red de estaciones de servicio que presuntamente no habría reportado de forma adecuada los volúmenes de combustible comercializados.

El defensor, junto con otros abogados y voceros de Revolución Ciudadana, sostiene que el caso funciona como una “cortina de humo” en medio del juicio político contra el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. A este último se le ha vinculado con la defensa de narcotraficantes a través del despacho jurídico que comparte con su esposa.

Godoy es considerado cercano al presidente Daniel Noboa y también ha sido señalado por favorecer una sentencia contra la ex vicepresidenta Verónica Abad, quien debía reemplazar al mandatario durante la campaña electoral de febrero de 2025.

