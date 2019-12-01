Detectan nueva plaga en frontera México-EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 13:17:24

Tucson, Arizona, Estados Unidos, a 21 de octubre 2025.- Autoridades de Estados Unidos, detectaron la presencia de la plaga Osbornellus Salsus, mejor conocida como chicharra, en la frontera común con México.

De acuerdo con información oficial, el descubrimiento se llevó a cabo l pasado 17 de octubre en el Puerto de San Luis, en Tucson, Arizona.

A través de un comunicado, las autoridades estadounidenses indicaron que los especialistas agrícolas de la Patrulla Fronteriza (CBP) inspeccionaban un cargamento de radicchio procedente de México cuando advirtieron un pequeño espécimen.

El bicho fue analizado por el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura, que confirmó que se trataba de un Osbornellus Salsus.

Además, se dio a conocer que como medida preventiva el cargamento de radicchio fue resguardado y devuelto a México.

La Osbornellus salsus es un tipo de cicadélido, un insecto que se alimenta de plantas, succiona la savia de hierbas, árboles y arbustos.

Cabe señalar que algunos estos insectos transmiten diversas enfermedades y patógenos vegetales.