Detectan en Uruguay contagio de hongo de gatos a humanos y activan vigilancia epidemiológica

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 10:32:57

Montevideo, Uruguay, 16 de marzo del 2026.- Médicos del Instituto de Higiene de Uruguay detectaron el contagio del hongo Sporothrix brasiliensis de gatos a humanos, un hallazgo que encendió la alerta en la comunidad científica y reforzó la vigilancia epidemiológica ante el riesgo de brotes.

De acuerdo con un documento del instituto, perteneciente a la Universidad de la República, este microorganismo no tenía registros previos en el país.

El descubrimiento surgió tras analizar un brote intrafamiliar ocurrido en 2025, en el que una familia completa resultó contagiada a través del contacto directo con sus gatos.

La doctora Elisa Cabeza, profesora de la Unidad Académica de Parasitología y Micología del instituto, explicó que el hongo habría ingresado desde Brasil por medio de felinos, aunque estimó que ya circulaba previamente en Uruguay con casos detectados en gatos de las regiones de Maldonado y Rocha.

Especialistas advirtieron que la infección puede provocar lesiones y úlceras en la piel y, en casos más graves, afectar el sistema linfático y órganos como la nariz, los ojos o el sistema respiratorio. No obstante, señalaron que los contagios son curables si se detectan y atienden a tiempo.