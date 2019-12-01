Destapan red de fraudes a "gran escala" en el Museo del Louvre

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Febrero de 2026 a las 07:48:05

París, Francia, a 13 de febrero 2026.- Una redada policial en el Museo del Louvre de París, Francia, destapó una red de fraudes de entradas y de guías turísticas a “gran escala”, informó la administración de la sede cultural.

“La operación policial, llevada a cabo el martes 10 de febrero de 2026, fue tras un informe del Museo del Louvre, como parte de su política antifraude, y tras las conversaciones en curso entre el personal del museo y la Policía sobre prácticas fraudulentas”, informó la autoridad parisina.

Según la información oficial, fue el mismo museo el que denunció el posible delito, por lo activó un plan antifraude estructurado.

“Estas actividades han llevado a la dirección del museo a implementar un plan antifraude estructurado, que incluye un mapeo del fraude, diversas medidas preventivas y correctivas (legales, técnicas y de control) y el seguimiento de sus resultados”, precisó la nota de prensa.

Cabe señalar que el operativo llevó a la detención de nueve personas, entre ellas dos empleados del museo y dos guías turísticos, sospechosos de participar en esta red de venta de entradas falsas y de sobreventa de visitas guiadas, especialmente a turistas chinos, indicó el diario Le Parisien.

Asimismo, el medio citado indicó que una fuente policial le detalló que se aseguraron tres vehículos, 130 mil euros en efectivo, casi 200 mil euros en cuentas bancarias, así como varias cajas de seguridad bancarias con la misma cantidad de efectivo en su interior.