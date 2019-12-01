Destaca Ronald Johnson reunión entre Harfuch y el director de la DEA

Destaca Ronald Johnson reunión entre Harfuch y el director de la DEA
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 17:43:11
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Ciudad de México, a 16 de marzo de 2026.- Ronald Johnson, embajador Estados Unidos en México, destacó la reunión que tuvieron este lunes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el director de la Agencia de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole.

“La cooperación histórica entre nuestros dos países, impulsada por Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, continúa dando resultados concretos. A medida que nuestra coordinación y colaboración se fortalecen, seguiremos desarticulando las redes que trafican drogas y armas, fortaleciendo la seguridad de nuestras naciones y salvando vidas”, aseveró el funcionario a través de su cuenta de X.

Asimismo, el diplomático recordó horas antes el natalicio de Benito Juárez y los valores que lo unieron al presidente Abraham Lincoln.

“Al recordar en México el natalicio del presidente Juárez, también recordamos la amistad y los valores democráticos compartidos que lo unieron con el presidente Lincoln. Estos principios y los lazos entre nuestros pueblos continúan fortaleciendo la duradera relación entre nuestras dos naciones, especialmente este año en que los Estados Unidos celebran 250 años de su Independencia. #Freedom250”, señaló.

 

 

 

 

 

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