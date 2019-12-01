Desde Davos, Trump reafirma sus intensiones de apoderarse de Groenlandia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Enero de 2026 a las 11:49:23
Davos, Suiza, a 21 de enero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó su intensión de apoderarse de Groenlandia, durante su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza.

Asimismo, señaló que “no hay otro país más capaz que Estados Unidos para proteger Groenlandia. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial cuando cayó Dinamarca”.

Además, el mandatario estadounidense consideró que fue una estupidez devolver la isla más grande del mundo al Reino danés, ya que son “muy poco agradecidos”.

“Fuimos estúpidos en devolver Groenlandia a Dinamarca tras defenderlo (en la Guerra Mundial) que tontos fuimos. Son muy poco agradecidos”, aseveró el líder republicano ante líderes mundiales.

Igualmente, dijo de nueva cuenta que su país necesita el control de la isla ártica por razones de “seguridad nacional, al remarcar que el hemisferio norte es “su territorio”.

“Lo necesitamos por una necesidad de seguridad nacional. El hemisferio norte es nuestro territorio. Es nuestra política por cientos de años: evitar que entren amenazas”, expresó.

Por otra parte, el presidente Trump consideró que Europa "no va en la buena dirección".

