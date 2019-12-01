"Desaparece" canal de YouTube de Nicolás Maduro

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 13:17:51

Caracas, Venezuela, a 20 de septiembre 2025.- El canal de YouTube del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, desapareció de la plataforma digital, sin que, al corte de esta edición haya pronunciamiento oficial por parte de alguna de las partes.

Se dio a conocer que el perfil del mandatario, que cuenta con más de 233 mil suscriptores, aparece listada en los motores de búsqueda, pero al ingresar a YouTube se lee un mensaje en el que se informa: “esta página no está disponible” y se pide disculpas por “las molestias”.

Lo anterior fue reportado por medio multiestatal Telesur reportó que el canal fue eliminado “sin explicaciones”.

“Sin ningún tipo de justificativo, el canal de YouTube fue cerrado, en momentos de plena aplicación de operaciones de guerra híbrida de EE.UU. contra Venezuela”, detalló el medio citado en su página web.

Cabe recordar que en agosto de 2024, el mandatario venezolano ordenó suspender en su país, durante 10 días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde ese momento, la plataforma se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.