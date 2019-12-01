Desaparece avión en Colombia con 15 personas a bordo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Enero de 2026 a las 17:26:19

Medellín, Colombia, a 28 de enero de 2026.- Un avión de la aerolínea estatal Satena, con 15 personas a bordo, perdió contacto este miércoles mientras cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, en el noreste de Colombia, lo que activó un operativo de búsqueda en una zona montañosa de difícil acceso.

La aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulantes. Despegó del aeropuerto Camilo Daza a las 11:42 horas y debía aterrizar en Ocaña poco después del mediodía; sin embargo, la comunicación se perdió a las 11:54. Plataformas de rastreo indicaron que el vuelo desapareció del radar minutos después de despegar, cuando sobrevolaba el Catatumbo.

Satena informó que activó de inmediato sus protocolos de emergencia y coordina acciones con autoridades aeronáuticas y militares. “Desde Satena se han activado todos los recursos disponibles… para adelantar las labores de ubicación de la aeronave”, señaló la empresa.

El Gobierno nacional mantiene seguimiento al caso. El ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó: “Desde el Gobierno nacional nos encontramos atentos frente a los reportes de la aeronave HK4709 de Satena”. En tanto, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó la instalación de un Puesto de Mando Unificado y el inicio de la investigación. “Apoyamos a las autoridades aeronáuticas en las tareas del protocolo para estas situaciones”, indicó.

A nivel local, autoridades de Ocaña activaron el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo. “Se activa de manera extraordinaria el Consejo Municipal con el objetivo de activar todos los organismos de socorro ante la desaparición de una avioneta de Satena”, informó la alcaldía.

De forma preliminar, trascendió que entre los ocupantes habría líderes políticos y sociales, aunque la lista oficial de pasajeros.