Desactivan bomba de la Segunda Guerra Mundial y evacúan a 6 mil personas en Hong Kong

Hong Kong, China, a 20 de septiembre de 2025.- La Policía de Hong Kong, dio a conocer que desactivó una bomba de la Segunda Guerra Mundial, la cual contenía alrededor de 227 kilos de explosivos, en cuya operación tuvieron que evacuar aproximadamente a 6 mil personas de 18 inmuebles en el distrito Quarry Bay.
De acuerdo a información del jefe de equipo de desactivación de explosivos de la Policía hongkonesa, Suryanto Chin-chiu, se abrió un orificio en el proyectil y quemaron el material explosivo, declaró que fue una "operación de alto riesgo".
Asimismo, detallaron que el dispositivo tenía un tamaño de 1.5 metros de largo y que posiblemente fue arrojado por una aeronave estadounidense durante la contienda, además de que lo encontraron en un lugar donde estaban realizando una construcción.
Después de realizar la desactivación, la Policía indicó que la zona ya era segura para las personas que habían sido evacuadas de sus domicilios, además de que las carreteras que habían sido bloqueadas, ya estaban operando con normalidad.