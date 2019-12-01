Denuncia Gustao Petro un nuevo intento de atentado en su contra

Medellín, Colombia, a 10 de febrero de 2026.- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, informó sobre un presunto nuevo intento de atentado en su contra. Durante un Consejo de Ministros realizado en Montería, relató: “Anoche no pude aterrizar porque me informaron que al helicóptero donde venía con mis hijas le iban a disparar. Ni siquiera prendieron luces donde debía aterrizar”.

El mandatario también señaló que habría existido un plan para introducir sustancias psicoactivas en el vehículo en el que se transportaba, con la intención de afectar un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. “Hay un general que ordeneé retirar de la policía, alguien le dio la orden para ponerme sustancias psicoactivas en el carro y destruir la reunión con Trump de alguna manera; hay una acción de poner presos injustamente a personas cercanas”, afirmó.

Petro relacionó estos hechos con sectores del uribismo, a quienes acusó de intentar incidir en el proceso electoral mediante irregularidades. “El candidato de Espriella dijo que nos iba a destripar, no nos vamos a dejar”, agregó al referirse a lo que consideró amenazas directas contra él y su equipo político.

Finalmente, advirtió que estas situaciones no solo comprometen su integridad, sino que también podrían impactar la estabilidad institucional y el desarrollo democrático del país, al señalar que, según su postura, se trataría de acciones orientadas a desestabilizar su gobierno de cara a las próximas elecciones.