Demócratas avanzan en elecciones intermedias de Estados Unidos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2026 a las 22:06:29

Washington, Estados Unidos, 3 de noviembre de 2026.- Los primeros resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos muestran avances para el Partido Demócrata, que busca obtener el control del Congreso y reducir el poder de los republicanos, encabezados por el presidente Donald Trump.

De acuerdo con los reportes electorales, los demócratas lograron victorias en algunas elecciones importantes, entre ellas las de Carolina del Sur y Carolina del Norte para el Senado. También consiguieron un triunfo en Georgia, donde el senador Jon Ossoff obtuvo la reelección.

En la Cámara de Representantes, los primeros resultados también muestran avances para los demócratas, quienes se encaminan a recuperar el control de este órgano legislativo luego de obtener varias victorias frente a candidatos republicanos, sin embargo, todavía hay distritos donde el conteo de votos continúa.

Por otra parte, la disputa por el Senado permanece sin una definición, ya que todavía faltan resultados de estados donde la competencia entre ambos partidos es cerrada.

Las elecciones intermedias se realizan cada dos años, a la mitad del periodo presidencial, y permiten renovar los 435 lugares de la Cámara de Representantes, así como 35 de los 100 escaños del Senado en esta ocasión.

Los resultados son importantes para el gobierno de Donald Trump, debido a que la distribución de fuerzas en el Congreso influye en la aprobación de leyes y en las decisiones políticas que puede impulsar durante los próximos dos años.