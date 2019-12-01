Delegación de EEUU llega a Pakistán para negociar paz con Irán; es liderada por JD Vance

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 11:48:59

Islamabad, Pakistán, a 11 de abril 2026.- La delegación de Estados Unidos, encabezada por el vicepresidente JD Vance llegó a la base aérea de Nur Khan, a las afueras de Islamabad, Pakistán, para comenzar con las conversaciones para lograr un cese al fuego definitivo con Irán.

“Una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, y acompañada por el enviado especial, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno de Donald Trump, llegó hoy a Islamabad para participar en las Conversaciones de Islamabad”, informó en un comunicado el Gobierno pakistaní.

El compañero de fórmula del presidente Donald Trump fue recibido por el viceprimer ministro y titular de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, jefe del Estado Mayor del Ejército, el mariscal de campo Syed Asim Munir; y el ministro del Interior, Syed Mohsin Raza Naqvi, antes de ser trasladado a la denominada “Zona Roja” de la capital, región administrativa donde sucederán las negociaciones.

Al recibir al vicepresidente, el funcionario pakistaní “expresó su esperanza de que las partes entablen un diálogo constructivo y reiteró el deseo de Pakistán de continuar facilitando el acercamiento para alcanzar una solución duradera y perdurable al conflicto”, según el comunicado.

Por otra parte, la delegación iraní fue recibida un día antes. La misa está encabezada por el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, y cuenta con la presencia del titular de Exteriores, Abas Araqchí, del secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el general Ali Akbar Ahmadian, y del gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemmati.

Vance llega a Islamabad con el mandato del presidente Donald Trump de exigir la reapertura del Estrecho de Ormuz y garantías sobre el programa nuclear, bajo la amenaza de reanudar la ofensiva militar en dos semanas si no hay acuerdo.

“Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, estamos dispuestos a extender la mano. Si intentan engañarnos, encontrarán un equipo negociador poco receptivo”, advirtió el alto funcionario estadounidense.