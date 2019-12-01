Delcy Rodríguez promete que entregará viviendas a familias afectadas por los sismos de Venezuela antes de que concluya el año

Delcy Rodríguez promete que entregará viviendas a familias afectadas por los sismos de Venezuela antes de que concluya el año
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Julio de 2026 a las 22:21:10
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Caracas, Venezuela, a 20 de julio de 2026.- El gobierno de Venezuela anunció un plan de entrega de viviendas para las familias afectadas por los terremotos que sacudieron el norte del país el pasado 24 de junio. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que la meta es otorgar 4 mil casas antes de que concluya el año y superar las 10 mil durante 2027 como parte de la estrategia de reconstrucción.

Durante un acto transmitido por televisión, Rodríguez explicó que las viviendas serán entregadas de manera mensual entre julio y diciembre. En esta primera etapa, alrededor de 200 familias recibieron departamentos completamente equipados en un complejo habitacional de la capital.

La mandataria afirmó que la administración también buscará recuperar edificios inconclusos y aprovechar el mercado secundario para ampliar la oferta de viviendas destinadas a quienes perdieron su patrimonio.

Los sismos de magnitud 7.2 y 7.5, registrados de forma consecutiva el 24 de junio, tuvieron como principal zona de impacto el estado costero de La Guaira. De acuerdo con el balance oficial más reciente, el desastre dejó 5 mil 278 personas fallecidas y cerca de 17 mil lesionadas.

Además, más de 20 mil personas permanecen en refugios temporales instalados en estadios, plazas y otros espacios públicos, luego de que sus viviendas resultaran destruidas o inhabitables.

La semana pasada, Rodríguez adelantó que su gobierno trabaja en un plan integral de reconstrucción.

Las autoridades estiman que serán necesarias alrededor de 25 mil viviendas para atender a toda la población damnificada.

Los reportes oficiales también indican que más de 850 edificios presentan daños estructurales, mientras que 190 inmuebles colapsaron por completo a causa de los terremotos.

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