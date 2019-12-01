Decomisa EU armamento que tenía como destino México

Decomisa EU armamento que tenía como destino México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Octubre de 2025 a las 20:55:11
Washington, Estados Unidos, a 26 de octubre de 2025.- El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, dio a conocer que se incautaron 400 armas de fuego, cuyo destino era México.

A través de sus redes sociales, el funcionario detalló que los presuntos responsables del arsenal fueron detenidos.

Además, dijo que dicha acción se logró gracias a la coordinación bilateral en materia de seguridad.

“Otro ejemplo de cómo las naciones trabajando juntas dan resultados para la gente. Autoridades estadunidenses incautaron 400 armas que iban a México — y arrestaron a los responsables. Armas que no llegarán a manos criminales. Seguridad compartida en acción. Entregando resultados”, expresó.

