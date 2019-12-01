Declara Trump que no es seguidor del Papa León XIV

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 21:19:20

Maryland, Estados Unidos, a 12 de abril de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó que no es seguidor del Papa León XIV, luego de que este último hiciera un llamado público a favor de la paz y el fin de la violencia a nivel global.

Durante declaraciones ofrecidas este domingo en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el mandatario estadounidense señaló que no coincide con la visión del pontífice, a quien calificó como una figura de corte liberal. Trump también cuestionó la postura del líder religioso en temas de seguridad, al considerar que no respalda medidas firmes contra la criminalidad.

Además, el líder republicano acusó al papa de intervenir en asuntos delicados relacionados con países que buscan desarrollar armamento nuclear, sugiriendo que sus declaraciones podrían influir en escenarios de tensión internacional.

Las declaraciones de Trump surgen un día después de que el Papa León XIV, exhortara a líderes mundiales a detener los conflictos armados. En su mensaje, el pontífice hizo un llamado enérgico contra lo que describió como excesos de poder y materialismo, insistiendo en la urgencia de frenar la violencia y priorizar la paz.

"¡Basta de la idolatría del yo y del dinero! ¡Basta de las demostraciones de poder! ¡Basta de guerra!", sentenció el líder de la iglesia.