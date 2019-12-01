Declara Trump que EEUU solo intervendrá en Ormuz si sus aliados se lo piden

Declara Trump que EEUU solo intervendrá en Ormuz si sus aliados se lo piden
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Marzo de 2026 a las 09:25:05
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Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de marzo 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que su Ejército solo intervendrá para garantizar la seguridad de navegación en el estrecho de Ormuz si los aliados se lo piden, ya que, aseguró que su país no utiliza ese pasaje.

En ese sentido, a través de un mensaje en su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense fijó una nueva postura, luego del rechazo de los miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a su petición de que intervinieran militarmente para reabrir el paso en esa vía marítima.

“El estrecho de Ormuz deberá ser custodiado y vigilado, según sea necesario, por otras naciones que lo utilizan; ¡Estados Unidos no lo hace!... Si se nos solicita, ayudaremos a estos países en sus esfuerzos por Ormuz, pero no debería ser necesario una vez que se erradique la amenaza de Irán”, manifestó el líder republicano en redes sociales.

Además, el jefe de Estado indicó que reabrir el estrecho de Ormuz, debe ser una operación militar sencilla para ellos.

Por otra parte, Trump indicó que está “muy cerca de alcanzar” sus objetivos en la guerra que libra con Israel contra Irán desde el pasado 28 de febrero.

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