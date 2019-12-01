DEA busca a Ismael Zambada Sicairos; hijo de líder criminal de Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Septiembre de 2025 a las 14:29:25

Washington D. C., Estados Unidos, a 26 de septiembre 2025.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), indicó que se encuentra a la caza de de Ismael Zambada Sicairos, hijo del líder criminal Ismael Zambada García, preso en Nueva York.

El anuncio se dio a conocer en su sección “Viernes de Fugitivos”, dinámica en la que difunde en sus redes fichas de los narcotraficantes más buscados como es el “Mayito Flaco”, líder de “La Mayiza”.

Asimismo, la agencia federal señaló que el hijo de “El Mayo” es buscado por “conspiración para distribuir una sustancia controlada”.

La DEA fichó a Zambada Sicairos en 2023 y asegura que es un hombre “peligroso” y que puede estar armado.

La dependencia estadounidense lo considera como el posible heredero de “El Mayo” Zambada y lo vincula con el tráfico de metanfetaminas entre Asia, México y Estados Unidos.

El “Mayito Flaco” tiene acusaciones en su contra en el distrito sur de California. Es el único hijo del cofundador del Cártel de Sinaloa que se mantiene prófugo de las justicia.

Sus hermano Vicente Zambada, alias “El Vicentillo”, fue capturado en México 2009 y extraditado a Estados Unidos en 2019, mientras que Serafín Zambada, “El Mayito Gordo”, fue detenido en 2014 y extraditado en 2019.