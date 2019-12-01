Dan cadena perpetua a chileno por homicidio de su exnovia en Francia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 26 de Marzo de 2026 a las 07:44:34

Lyon, Francia, a 26 de marzo 2026.- Un hombre identificado como Nicolás Zepeda, de nacionalidad chilena, fue sentenciado a cadena perpetua en un tribunal de Lyon, Francia, por el asesinato de su ex novia Narumi Kurosaki, de origen japonés.

Los magistrados y el jurado popular elevaron el castigo a su máximo nivel, pese a que el fiscal, Vincent Auger, solicitaba únicamente 30 años.

Previo a la audiencia, el ahora sentenciado reiteró su postura de inocencia y declaró: “no maté a Narumi”.

Por su parte, su defensa, encabezada por Robin Binsard, anunció de inmediato un recurso ante la Corte de Casación, la más alta instancia judicial francesa, que ya había anulado una sentencia anterior en 2023.

Cabe mencionar que Zepeda ya contaba con dos penas por el mismo caso, las cuales fueron dictadas en Besanzón y Vesoul y constaban de 28 años de prisión cada una.

Según, las autoridades, el asesinato de Kurosaki se llevó a cabo en 2016, dentro de los dormitorios de la Universidad de Lyon, sin embargo, el cuerpo de la víctima no fue encontrado.