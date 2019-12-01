Dámaso López Serrano es condenado por tráfico de opioides en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 5 de Febrero de 2026 a las 08:58:17

Nueva York, Estados Unidos, a 5 de febrero 2026.- Dámaso López Serrano, hijo de Dámaso López Núñez, fue sentenciado a cinco años de cárcel en Estados Unidos, luego de ser encontrado culpable de tráfico de un opioide sintético.

Además, el juez federal Anthony J. Trenga encontró culpable a López Serrano de tráfico de fentanilo y le dictó otros cinco años en libertad supervisada.

De acuerdo con la acusación oficial, el “Mini Lic” habría participado en una red de tráfico de fentanilo desde su residencia en Virginia entre septiembre y diciembre de 2024.

López Serrano, se entregó el 27 de julio de 2017 a los agentes de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) en Calexico, ubicado en California.

En ese entonces, fue sentenciado a seis años de cárcel por tráfico de cocaína, metanfetamina y heroína, pero consiguió una condena reducida y fue liberado en 2022 bajo libertad condicional.

No obstante, en diciembre de 2024 fue capturado por volver a recurrir en actividades ilícitas en Estados unidos, ahora por tráfico de fentanilo.

Por otra parte, en México es buscado como presunto autor intelectual del homicidio del periodista Javier Valdez.