Cumbre Trump-Putin no será en "un futuro inmediato", informa la Casa Blanca

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 13:47:14

Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de octubre 2025.- El encuentro entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, que se realizará en Budapest, Hungría, no tendrá lugar en un “futuro inmediato”, aseveró la Casa Blanca.

Lo anterior lo informó la sede presidencial luego de dar a conocer que el jefe del Departamento de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada telefónica con el ministro de Exteriores de Rusia, Serguei Lavrov.

“No es necesaria una reunión presencial adicional entre el secretario y el ministro y no hay planes para que el presidente Trump se reúna con el presidente Putin en el futuro inmediato”, puntualizó el Departamento de prensa.

Respecto al encuentro entre los dos jefes de Estado, el funcionario ruso, consideró que “lo importante” no es el lugar ni los plazos, sino el avance en lo ya acordado.

“Lo importante, de todas formas, no es el lugar ni los plazos (de la próxima cumbre), sino cómo vamos a avanzar en lo que fue acordado y sobre lo que se alcanzó un amplio entendimiento en Anchorage (Alaska)”, dijo en rueda de prensa Lavrov.