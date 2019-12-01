Cumbre del G20 en 2026 se celebrará en EEUU por primera vez en casi 20 años, anuncia Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Septiembre de 2025 a las 07:18:53

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de septiembre 2025.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adelantó que la cumbre del G20 en 2026 se celebrará en un resort de su propiedad en la ciudad de Miami, en el estado de Florida.

“Al celebrar el 250 aniversario de nuestra nación, el próximo año, Estados Unidos tendrá el honor de ser anfitrión de la cumbre del G20 por primera vez en casi 20 años”, dijo el mandatario estadounidense desde la Casa Blanca.

Además, detalló que será el hotel Trump Doral, el establecimiento en el que se alojarán los líderes de las 20 economías más fuertes del mundo, ya que “todos quieren que sea ahí”, señaló.

El recinto turístico de lujo que cuenta con más de 300 hectáreas y cuatro campos de golf, entre otras cosas, se encuentra a tan solo 10 kilómetros del aeropuerto internacional de Miami.

Por otra parte, en el anuncio en la Casa Blanca, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que tomar la sede de la cumbre “significa que Estados Unidos mostrará lo que tiene para ofrecer con el liderazgo del presidente Trump”.