Cuba permitirá a ciudadanos en el extranjero invertir en la isla

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Marzo de 2026 a las 20:58:33

La Habana, Cuba, 16 de marzo de 2026.- El gobierno de Cuba anunció una medida que permitirá a ciudadanos cubanos que residen en el extranjero realizar inversiones en la isla, lo que representa un cambio significativo en la política económica del país.

De acuerdo con el anuncio oficial, la nueva disposición permitirá a los integrantes de la diáspora cubana abrir negocios y participar en distintos proyectos económicos, incluidos algunos de mayor escala como iniciativas de infraestructura.

La decisión rompe con una regla histórica que durante décadas impedía a los cubanos residentes fuera del país invertir directamente en la economía nacional, limitando su participación en actividades empresariales dentro del territorio.

Las autoridades señalaron que la medida busca atraer capital en medio de la actual crisis económica y energética, que ha afectado sectores clave como el turismo, la minería y la generación de electricidad.

Este anuncio se produce además en un contexto en el que el gobierno cubano ha señalado que mantiene conversaciones con Estados Unidos sobre distintos temas de interés bilateral.