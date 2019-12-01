Cuba anuncia jornada de firmas en apoyo a Venezuela "ante agresiones de EEUU"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Septiembre de 2025 a las 11:24:21
Caracas, Venezuela, a 20 de septiembre 2025.- El secretario del comité central del Partido Comunista de Cuba (PCC), Roberto Morales Ojeda, anunció que la próxima semana habrá una jornada de recolección de firmas en la isla para apoyar a Venezuela ante lo que considera “agresiones” por parte de Estados Unidos.

Lo anterior lo dio a conocer el político cubano durante su visita a la ciudad de Caracas, en donde se reunió con el presidente venezolano, Nicolás Maduro en el palacio de Miraflores.

“Al terminar ese amplio proceso, les haremos llegar los libros con todas esas firmas que seguramente serán millones de cubanas y cubanos”, señaló el funcionario caribeño.

Asimismo, el líder del partido oficialista en Cuba, indicó que este proceso es también para la comunidad internacional, para las naciones que forman parte de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), “y para todos los pueblos y Gobiernos dignos que defienden la paz como la defiende Venezuela y como la defiende Cuba”.

