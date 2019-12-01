Crítica Donald Trump el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Febrero de 2026 a las 23:42:57

Washington, Estados Unidos, a 8 de febrero de 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fijó postura en redes sociales tras la presentación encabezada por Bad Bunny, donde expresó un fuerte rechazo al espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

Mediante una publicación en sus plataformas digitales, el mandatario lanzó críticas tanto al contenido como a la puesta en escena del show, además de cuestionar su valor cultural dentro de uno de los eventos televisivos con mayor audiencia en el país. En su mensaje, Trump calificó la actuación de manera negativa y puso en duda su adecuación para el evento.

“El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, ¡uno de los peores de la historia! No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de Estados Unidos y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad ni excelencia”.

Las declaraciones se difundieron rápidamente en medios políticos y de entretenimiento, avivando el debate digital en torno a la presentación. Trump también criticó el uso del idioma español durante el show, al considerar que esto afectó la conexión con el público.

“Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo”.

Asimismo, cuestionó la coreografía y su exposición ante audiencias familiares.

“El baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo”.

Los señalamientos se alinean con posturas similares que el exmandatario ha manifestado frente a espectáculos de medio tiempo en ediciones anteriores.

En su mensaje, Trump amplió sus críticas hacia la organización del evento y la cobertura mediática.

“Este ‘espectáculo’ es una bofetada a nuestro país, que establece nuevos estándares y récords cada día”.

También arremetió contra la prensa: “Recibirá excelentes críticas de los medios de comunicación falsos, porque no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real”.

Finalmente, incluyó un comentario sobre las reglas de la liga. “La NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio”.

El mensaje cerró con su consigna política habitual: “HAGAMOS A ESTADOS UNIDOS GRANDE DE NUEVO”.