Corte Suprema de EU rechaza petición de Trump para frenar 20 mil votos en California

Washington, Estados Unidos, a 2 de noviembre de 2026.- En vísperas de las elecciones legislativas de Estados Unidos, la Corte Suprema asestó un nuevo revés al gobierno de Donald Trump, luego de rechazar una solicitud del Departamento de Justicia para impedir que fueran contabilizadas alrededor de 20 mil papeletas electorales en California, cuyos votantes fueron señalados por presuntamente no contar con ciudadanía estadounidense.

La resolución fue emitida este lunes mediante una orden breve y sin mayores explicaciones, con la que el máximo tribunal negó la petición de emergencia presentada por la administración federal para que las autoridades electorales californianas separaran los sufragios y verificaran la nacionalidad de las personas involucradas antes de incluirlos en el conteo.

El gobierno de Trump argumentó que había identificado a miles de posibles votantes que no cumplirían con los requisitos legales para participar en los comicios. Sin embargo, las autoridades de California cuestionaron la confiabilidad de los registros utilizados para elaborar esa lista y advirtieron sobre el riesgo de afectar a ciudadanos con derecho a ejercer el voto.

La solicitud también había sido rechazada previamente por tribunales federales, cuyos integrantes señalaron que la metodología empleada para identificar a los presuntos votantes extranjeros presentaba inconsistencias y podía generar errores que terminaran por excluir a electores legítimos.

El caso se desarrolla en medio de las tensiones entre el gobierno federal y las autoridades de California, estado que tiene la facultad constitucional de organizar sus propios procesos electorales. La disputa cobró mayor relevancia debido a que la votación anticipada ya estaba en marcha y las elecciones de medio mandato se celebrarán este martes.

Con esta determinación, la Corte Suprema mantiene sin cambios el procedimiento electoral de California y deja sin efecto, por ahora, el intento de la administración Trump de apartar las boletas señaladas por el Departamento de Justicia.