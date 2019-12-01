Corea del Norte lanza 10 misiles balísticos no identificados, advierte Seúl

Corea del Norte lanza 10 misiles balísticos no identificados, advierte Seúl
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Marzo de 2026 a las 08:48:35
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Seúl, Corea del Sur, a 14 de marzo 2026.- Corea del Norte lanzó alrededor de 10 misiles balísticos no identificados hacia el mar de Japón, de acuerdo con información de Corea del Sur.

Las Fuerzas Armadas surcoreanas detectaron "alrededor de 10 misiles balísticos no identificados lanzados desde la zona de Sunan, en Corea del Norte, hacia el mar del Este alrededor de la 01h20 pm" (04H20 GMT), indicó el Estado Mayor Conjunto (JCS) en un comunicado.

El hecho se registró pocos días después de que Pyongyang advirtiera de "terribles consecuencias" por las maniobras militares anuales que llevan a cabo Corea del Sur y Estados Unidos.

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Japón también confirmó uno de los disparos, al afirmar en la red social X que "lo que posiblemente sea un misil balístico fue lanzado desde Corea del Norte".

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