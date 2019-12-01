Contagios de ébola en el Congo podrían ser hasta cuatro veces más que los calculados, advierte OMS

Contagios de ébola en el Congo podrían ser hasta cuatro veces más que los calculados, advierte OMS
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Julio de 2026 a las 09:00:37
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Kinshasa, República Democrática del Congo, a 14 de julio 2026.- Los contagios de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) podrían ser entre dos y cuatro veces más a los registrados oficialmente, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Según nuestras proyecciones, estimamos que la magnitud de la epidemia representa al menos de dos a cuatro veces el número de casos registrados", anunció ante la prensa Chikwe Ihekweazu, director ejecutivo del Programa de Gestión de Emergencias Sanitarias.

Cabe mencionar que el conteo más reciente de contagios indica que en la nación africana hay más de mil 960 personas infectadas, con una cifra superior a los 700 muertos a causa de esa enfermedad.

Según la agencia sanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el brote de ébola inició en la provincia nororiental de Ituri, fronteriza con Sudán del Sur y Uganda; sin embargo, el virus se ha extendido también a las regiones vecinas de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Tshopo y Alto Uele, así como a Uganda, donde se registraron 20 casos.

"Se trata ya del tercer brote de ébola más importante jamás registrado, y aquel que ha experimentado la progresión más rápida en un solo mes, entre todos los que hemos gestionado", declaró el experto sanitario.

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