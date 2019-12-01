Congreso de El Salvador aprueba reforma constitucional para permitir cadena perpetua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 19:26:04

San Salvador, El Salvador, 17 de marzo de 2026.- El Congreso de El Salvador aprobó una reforma a la Constitución que permitirá aplicar cadena perpetua a personas declaradas culpables de delitos como homicidio, violación y terrorismo.

La modificación fue avalada por los diputados en medio de la estrategia de seguridad impulsada por el gobierno contra las pandillas, política que está por cumplir cuatro años desde su implementación.

De acuerdo con lo aprobado, la reforma permitirá ampliar la permanencia en prisión más allá de los 30 años, incluso en casos donde las sentencias acumuladas superen los 100 años, una figura similar a la aplicada en países como Argentina, Perú y Chile.

Previo a la votación, el presidente Nayib Bukele se pronunció sobre la iniciativa y señaló en redes sociales que la discusión permitiría identificar quiénes respaldan la medida y quiénes defienden que la Constitución continúe prohibiendo que asesinos y violadores permanezcan en prisión de forma permanente.