Congreso cita a Bill Gates a declarar por Caso Epstein

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Marzo de 2026 a las 10:47:46

Washington D. C., Estados Unidos, a 6 de marzo 2026.- El comité del Congreso de Estados Unidos que investiga al financiero fallecido Jeffrey Epstein solicitó formalmente el testimonio de Bill Gates, cofundador de Microsoft.

El multimillonario fue citado mediante una carta enviada por el presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, con el objetivo de recabar información relevante para la investigación.

“El Comité de Supervisión continúa buscando la verdad para los sobrevivientes y todos los estadounidenses”, escribió el senador en su cuenta de X.

Según el organismo del Congreso, con su investigación busca esclarecer posibles vínculos y detalles sobre la interacción de Gates con el financiero pederasta, ya que aparece los archivos difundidos sobre el fallecido delincuente sexual.

Cabe señalar que un portavoz del comité indicó a la prensa local que la investigación también ha buscado testimonios y documentos relacionados con figuras políticas de alto perfil, incluida la ex primera dama y exsecretaria de Estado Hillary Clinton y el expresidente Bill Clinton.