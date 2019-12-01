Congresistas de EEUU llegan a Dinamarca para mostrar su apoyo a Groenlandia ante presiones de Trump

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Enero de 2026 a las 10:17:27

Copenhague, Dinamarca, a 16 de enero 2026.- Una delegación bipartidaria de 11 congresistas de Estados Unidos, llegó a Dinamarca para mostrar su apoyo y expresar su solidaridad a Groenlandia, en el marco de las intenciones expansionistas del presidente Donald Trump, confirmó la AFP.

"Mostramos solidaridad bipartidista con el pueblo de este país y con Groenlandia. Han sido nuestros amigos y aliados durante décadas", dijo el senador demócrata Dick Durbin a periodistas.

"Queremos que sepan que les estamos muy agradecidos, y que las declaraciones del presidente (Donald Trump) no reflejan cómo se siente el pueblo estadounidense", añadió el legislador.

Los legisladores federales tienen previsto reunirse con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, en presencia del jefe del gobierno groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en ka ciudad de Copenhague.

Previo al encuentro con la premier, los congresistas se encontrarán con líderes empresariales y después visitarán el Parlamento.