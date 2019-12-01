Conflicto en Medio Oriente disparará precios y agudizará la hambruna en países pobres: FMI

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Marzo de 2026 a las 11:17:56

Washington D. C., Estados Unidos, a 31 de marzo 2026.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el conflicto bélico en Medio Oriente provocará que se disparen los precios de los alimentos, como resultado de la interrupción de los envíos de fertilizantes, de los cuales aproximadamente un tercio pasa por el estrecho de Ormuz.

Además, comentó que esta interrupción en el suministro de fertilizantes, “se produce justo cuando comienza la temporada de siembra en el hemisferio norte, lo que amenaza los rendimientos y las cosechas del año y eleva los precios de los alimentos”.

En ese sentido, el organismo comentó que si se prolonga la guerra, podría provocar inflación a nivel global, lo que afectaría principalmente a los países pobres en donde activaría una crisis alimentaria.

“Si los precios elevados de la energía y los alimentos persisten, impulsarán la inflación a escala mundial. Históricamente, los aumentos sostenidos en los precios del petróleo han tendido a elevar la inflación y reducir el crecimiento (…) Los países de bajos ingresos corren un riesgo especial de inseguridad alimentaria; algunos podrían necesitar más apoyo externo, incluso cuando dicha asistencia ha disminuido”, destacó.

Cabe mencionar que una evaluación más detallada de las consecuencias económicas de este conflicto se dará a conocer a mediados de abril, cuando el organismo publique sus Perspectivas Económicas Mundiales, Estabilidad Financiera Global y Monitor Fiscal.