Confirman el fallecimiento de Ali Larijani, líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán

Confirman el fallecimiento de Ali Larijani, líder del Consejo Supremo de Seguridad de Irán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 16:35:34
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Teherán, Irán, a 17 de marzo de 2026.- El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, dio a conocer que falleció su presidente, Ali Larijani, tras un ataque aéreo de Israel.

"Las almas puras de los mártires acogieron el alma purificada del siervo justo de Dios, el mártir Dr. Ali Larijani", informó el consejo.

"Tras toda una vida de lucha por el progreso de Irán y de la Revolución Islámica, finalmente alcanzó su aspiración de toda la vida, respondió a la llamada divina y alcanzó con honor la dulce gracia del martirio en la trinchera del servicio".

Asimismo, confirmaron que durante el atque, también fallecieron su hijo adoptivo, el Dr. Morteza Larijani, y el general, Seyyed Vahid Fatemi Nejad, jefe del equipo de protección.

 

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