Confirman dos muertes en Disney World de Orlando, Florida; habrían saltado desde sus habitaciones de hotel

Confirman dos muertes en Disney World de Orlando, Florida; habrían saltado desde sus habitaciones de hotel
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 08:59:26
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Orlando, Florida, Estados Unidos, a 28 de octubre 2025.- Autoridades estadounidenses confirmaron que dos personas con antecedentes de problemas psiquiátricos se quitaron la vida en hechos aislados dentro de las instalaciones de Disney World, en Orlando, Florida.

De acuerdo con la Oficina del Forense del Condado de Orange (OCSO), la ciudadana Summer Equitz, de 31 años, fue hallada muerta el pasado 14 de octubre en el Disney’s Contemporary Resort, cerca del parque Magic Kingdom.

La causa de su muerte “parece ser un suicidio“, tras saltar desde el piso 12, informó la Oficina del Médico Forense (MEO).

Según las autoridades, Equitz, quien padecía de trastornos mentales y depresión, había sido reportada como desaparecida en Illinois y “había expresado ideas suicidas antes de desaparecer”.

De igual forma, la MEO informó que el pasado 23 de octubre, Matthew Cohn, de 28 años, fue encontrado por un transeúnte en un sendero del mismo hotel, “con la sospecha de haber saltado desde su habitación”.

Igualmente, la autoridad comentó que sus padres revelaron que el fallecido tenía antecedentes de consumo de alcohol y padecía problemas mentales.

Además, los familiares dijeron a las fuentes citadas, que el hombre había intentado comprar un arma con la intención de suicidarse.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Blindaje Morelia: En las últimas horas 15 detenidos y seis unidades aseguradas: SSP
Aseguran más de 1.7 toneladas de estupefacientes químicos en Zacatecas
Más información de la categoria
Diputadas "se pelean" por estar al lado de Omar García Harfuch en Cámara de Diputados
Ejército asegura armas, vehículos y detiene a presuntos delincuentes en operativo en Sinaloa
Desmantelan laboratorio clandestino en Baja California; arrestan a siete personas
Agricultores tachan de "insulto al campo mexicano" el acuerdo del gobierno sobre precio del maíz
Comentarios