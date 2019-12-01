Confirma Pam Bondi la detención de 2 personas más por su participación en una protesta dentro de una iglesia en Minnesota contra las políticas migratorias

Washington, Estados Unidos, a 2 de febrero de 2026.- La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, dio a conocer este lunes que fueron detenidas dos personas más por su participación en una protesta realizada dentro de una iglesia en Minnesota contra las políticas migratorias, con lo que el número total de arrestados ascendió a nueve.

Las nueve personas fueron señaladas en una acusación formal emitida por un gran jurado y hecha pública el viernes. Entre los detenidos se encuentran los periodistas independientes Don Lemon y Georgia Fort, arrestados ese mismo día, así como la activista comunitaria Nekima Levy Armstrong, quien fue detenida junto con otras dos personas a principios de la semana.

De acuerdo con las autoridades, los implicados enfrentan cargos federales por conspiración y por presuntamente interferir con los derechos civiles y las libertades religiosas de los asistentes, durante la manifestación ocurrida el 18 de enero en la iglesia Cities, ubicada en St. Paul. El caso generó una fuerte reacción del gobierno del presidente Donald Trump, debido a que uno de los pastores del templo también es agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

A través de redes sociales, Bondi identificó a los dos detenidos más recientes como Ian Davis Austin y Jerome Deangelo Richardson, sin ofrecer mayores detalles sobre las circunstancias de su arresto.

La investigación federal se inició luego de que un grupo de manifestantes interrumpiera el servicio religioso con consignas en contra del ICE y en exigencia de justicia por Renee Good, una mujer de 37 años y madre de tres hijos que murió tras recibir disparos de un agente de esa corporación en Minneapolis.