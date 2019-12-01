Confirma Marco Rubio que un dron impactó el consulado de EU en Dúbai

Washington, Estados Unidos, a 3 de marzo de 2026.- La tensión en Medio Oriente continúa, luego de que este martes un dron impactara en las cercanías del consulado de Estados Unidos en Dubái, generando un incendio que encendió las alertas de seguridad en la región.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó desde Washington que el artefacto no tripulado cayó en un estacionamiento contiguo al edificio diplomático. “Desgraciadamente, un dron impactó en un aparcamiento junto al edificio de la legación y provocó un incendio. Todo el personal se encuentra a salvo”, declaró el funcionario, al subrayar que no hubo afectaciones al personal estadounidense.

Autoridades de Dubái informaron que el fuego fue controlado en poco tiempo y que no se reportaron personas lesionadas. La Oficina de Medios del emirato detalló, a través de la red social X, que los equipos de emergencia acudieron de inmediato tras detectarse el incidente y lograron sofocar las llamas dentro de un perímetro limitado, lo que redujo los daños materiales.

Aunque el impacto fue contenido, el hecho representa un punto delicado al tratarse de una sede diplomática estadounidense alcanzada en medio de un contexto de crecientes tensiones geopolíticas.

Ante ello, la Embajada de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos emitió una alerta urgente para sus ciudadanos en Dubái y en Abu Dabi. El Departamento de Estado recomendó abandonar el país mediante vuelos comerciales debido a los “graves riesgos de seguridad” y la posibilidad de cierres del espacio aéreo. Asimismo, aconsejó a quienes no puedan salir permanecer bajo resguardo, alejados de ventanas y con provisiones básicas, además de anunciar la suspensión de citas rutinarias de visa y otros servicios consulares hasta el 4 de marzo.