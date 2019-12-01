Confirma EEUU muertes de todos los tripulantes de avión de abastecimiento que se estrelló en Irak

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Marzo de 2026 a las 13:21:20

Washington D. C., Estados Unidos, a 13 de marzo 2026.- Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron la muerte de los seis tripulantes del avión cisterna KC-135 que se estrelló en Irak, el pasado 12 de marzo.

Asimismo, la rama del Ejército encargada de las operaciones militares en Medio Oriente, aseguró que se están investigando "las circunstancias del incidente", aunque insistió en que la caída del avión "no se debió a fuego enemigo ni a fuego amigo".

Cabe mencionar que en la previa, la Resistencia Islámica en Irak, había reivindicado el derribo del avión, asegurando que sus combatientes atacaron la aeronave con sistemas de defensa aérea, lo que provocó que se estrellara.

La organización también afirmó en mensajes posteriores que una segunda aeronave estadounidense fue atacada en el oeste de Irak, y que el aparato realizó un aterrizaje de emergencia en "uno de los aeropuertos del enemigo", mientras que su tripulación logró ponerse a salvo.

No obstante, el Centcom no acompaña dichas versiones y tampoco informó sobre el segundo presunto ataque.

Por su parte, un portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya afirmó, en declaraciones recogidas por las agencias iraníes Tasnim y Fars, que la nave estadounidense fue "alcanzada por un misil de los grupos de resistencia en el oeste de Irak", lo que provocó su caída.